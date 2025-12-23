В Псковской области не будет организованных салютов в новогоднюю ночь

Жителям региона разрешили самостоятельно запускать пиротехнику с полуночи 1 января до 10:00 мск 2 января

ПСКОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области не будут организовывать салюты и фейерверки в новогодние праздники, однако жителям региона разрешено самостоятельно запускать пиротехнику с полуночи 1 января до 10:00 мск 2 января, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"В преддверии новогодних праздников поступает много вопросов, можно ли запускать салюты и фейерверки. Требования и условия остаются такими же, как и в прошлом году. Организованных салютов и фейерверков на муниципальном уровне не будет, как по соображениям безопасности, так и по понятным этическим причинам", - написал Ведерников.

Он также отметил, что с 2023 года в Псковской области действуют ограничения на использование пиротехнических изделий - все, кроме хлопушек и бенгальских огней, находится под запретом. "В порядке исключения запуск фейерверков разрешен с 00:00 1 января до 10:00 2 января. Только убедительно прошу не забывать о правилах безопасности и здравом смысле", - добавил губернатор.