В Москве обновили более 1,3 тыс. улиц за два года

В ходе работ заменили покрытия тротуаров и проезжей части, установили современные остановочные павильоны и модернизировали систему освещения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 1,3 тыс. улиц за два года в рамках новой программы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках реализации новой программы комплексного благоустройства обновили за два года более 1,3 тыс. объектов во всех административных округах. В этом году работы прошли на почти 700 улицах. Основная задача - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что в ходе работ заменили покрытия тротуаров и проезжей части, установили современные остановочные павильоны и модернизировали систему освещения - оборудовали новые фонари с энергоэффективными светильниками и опоры контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах.

"В этом году обустроили единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки на юге столицы общей протяженностью 11,4 км, в него вошли Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая набережные. В прошлом году в рамках программы обновили свыше 20 км набережных реки Яузы, такие крупные улицы как Академика Королева на северо-востоке столицы, Генерала Тюленева в ЮЗАО", - добавил он.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На обновленных улицах разбивают газоны и цветники, высаживают крупномерные деревья. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдают тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.