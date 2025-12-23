В МВД рассказали, зачем мошенникам нужны обычные пользователи VK или Telegram

Они востребованы для рассылки фишинговых сообщений и участия в серых схемах, отметили в министерстве

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Обычные пользователи VK или Telegram нужны мошенникам для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Для теневого рынка именно "живой" аккаунт обычного пользователя в VK или Telegram - востребованный ресурс. Профиль с историей, контактами и привычной активностью выглядит надежно и для людей, и для автоматических систем, а значит идеально подходит для злоупотреблений", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что взлом такого аккаунта редко нужен ради чтения переписок. "Его используют как инструмент: для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или [схемах] шантажа", - сказали в киберполиции.

Кроме того, как подчеркнули в УБК, отдельная проблема - голос и видео. "Мессенджеры за годы накопили огромный массив биометрии: голосовые сообщения, видеокружочки, характерные интонации. Этого достаточно, чтобы нейросеть научилась говорить "вашим" голосом", - сказали в управлении.