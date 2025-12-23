Колокольцев принял участие в акции "Елка желаний"

Глава МВД в преддверии Нового года исполнил желания троих детей, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев в преддверии Нового года принял участие во Всероссийской благотворительный акции "Елка желаний", исполнив желания троих детей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил заветные мечты троих детей из многодетной семьи Кунавиных", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что десятилетняя Амелия вместе с братьями Мироном (пять лет) и Захаром (два года) живет в поселке Лунино Неманского района Калининградской области. Девочка учится в кадетском классе и увлекается баскетболом, а ее брат Мирон охотно помогает взрослым по хозяйству, любит смотреть мультфильмы про богатырей и собирается, когда вырастет, строить дома. Узнав от знакомых о новогодней акции, ребята тоже решили испытать удачу. В новогодней открытке Амелия написала, что мечтает о шведской стенке, Мирон попросил детский электромобиль.

Бумажный шар с заветными желаниями брата и сестры оказался среди других на елке в главном здании МВД России на Житной улице в Москве. Именно его выбрал глава ведомства.

"Все новогодние мечты должны сбываться. И особенно детские. Поэтому заверяю и Мирона, и Амелию - сбудутся и эти мечты. Это я им обещаю", - процитировала министра Волк.

По ее словам, по поручению Колокольцева многодетная семья была приглашена в УМВД России по Калининградской области, где их встретил врио начальника подразделения Сергей Рейсон и передал от министра желанные подарки. Без подарка не остался и маленький Захар. Ему вручили игрушечный синий трактор.

Мама детей Анна Кунавина находится в декретном отпуске. Папа Александр - участник СВО, работает машинистом-экскаваторщиком. Родители поздравили Колокольцева с приближающимся Новым годом и сердечно поблагодарили за прекрасные подарки детям.