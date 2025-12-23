Названы самые популярные новогодние фильмы у россиян

Рейтинг возглавили франшиза "Гарри Поттер", комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" и фильм "Один дома", свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра "Кион" и агентства по управлению репутацией Sidorin Lab

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Франшиза "Гарри Поттер", советская комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" и американский рождественский фильм "Один дома" возглавили рейтинг новогоднего кино, без которого россияне не представляют празднование Нового года. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра "Кион" и агентства по управлению репутацией Sidorin Lab, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Абсолютным фаворитом остается "Гарри Поттер", который занимает первое место как по количеству упоминаний, так и по доле зрительских предпочтений. Следом идут "Один дома" - главный символ западного рождественского кино, и "Ирония судьбы", сохраняющая статус главного национального новогоднего фильма", - говорится в сообщении.

Исследование основано на анализе более 450 тыс. релевантных упоминаний в социальных сетях и онлайн-медиа. В топ новогодних предпочтений также вошли зарубежные фильмы "Реальная любовь", "Гринч", "Отпуск по обмену", а также отечественные картины "Чародеи", "Морозко" и "Карнавальная ночь". Такое сочетание, по мнению аналитиков, отражает баланс между мировыми хитами и национальными культурными традициями. Как отметили в пресс-службе, существенную позицию в рейтинге заняла и российская франшиза "Елки".

По данным исследования, предпочтения зрителей распределяются почти поровну. Около 52% аудитории выбирают зарубежные фильмы, 48% - отечественные. Ключевой аудиторией новогоднего кино остаются женщины, формирующие основной объем просмотров и обсуждений.

По словам совладельца и исполнительного директора Sidorin Lab Никиты Прохорова, пересмотр знакомых фильмов стал неотъемлемой частью новогодней традиции. "Зрители каждый год возвращаются к любимым сюжетам, чтобы вновь пережить знакомые эмоции и атмосферу праздника. Тренд на ностальгию сегодня особенно силен, поэтому в одном культурном поле органично сосуществуют "Гарри Поттер", "Один дома", "Ирония судьбы" и "Елки", - отметил он.