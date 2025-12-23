Губернатор Югры объявил 2026 год в регионе Годом молодой семьи

Руслан Кухарук назвал состояние демографических процессов лучшим показателем качества жизни

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук объявил 2026 год в регионе Годом молодой семьи. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития Ханты-Мансийского автономного округа губернатора Югры.

В регионе 2025 год был объявлен Годом исторического наследия.

"Рождение человека, его становление и формирование его будущего идет из семьи. И именно молодые семьи нуждаются в нашей особой поддержке. Поэтому предлагаю, опираясь на мнение югорчан, объявить будущий 2026 год Годом молодой семьи", - сказал Кухарук.

Он отметил, что лучший показатель качества жизни - состояние демографических процессов. "И они у нас развиваются позитивно. По естественному приросту населения и ожидаемой продолжительности жизни округ уже не первый год находится в числе лидеров. А многодетные семьи стали нашей традицией - за последние пять лет их количество увеличилось на 11,5 тыс.", - пояснил Кухарук.

Глава региона подчеркнул, что многие региональные решения направлены на повышение благополучия югорских семей. Так, действие региональной программы по повышению рождаемости продлено до 2030 года. По его словам, больше половины мер социальной поддержки адресовано семьям с детьми, и продолжают вводиться новые. Например, с 1 января молодые родители-студенты очной формы обучения смогут получить югорский семейный капитал уже при рождении первого ребенка, при этом право на его повторное получение при рождении второго и последующих детей сохраняется.

Также он отметил, что в 2025 году в Югре в рамках национального проекта "Семья" запустили региональную программу "Активное долголетие Югры". Она предлагает самые разнообразные возможности - улучшение здоровья, физическая активность, доступ к культурным и образовательным ресурсам, - и, что очень важно, расширение социальных контактов. В октябре в ее рамках заработал дополнительный инструмент - сертификат на оплату социальных услуг "Живу активно". В программу включилось более 80 тыс. пенсионеров, подчеркнул Кухарук.