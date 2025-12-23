В МВД рассказали, что делать при обнаружении в мессенджере угроз взрывов

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что в случае выявления подобного контента нужно незамедлительно направить эту информацию в правоохранительные органы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. МВД России советует сохранять спокойствие в случае обнаружения в мессенджерах сообщений с угрозами совершения взрывов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что большинство подобных сообщений не связано с реальными угрозами. Следует воздержаться от публикации, пересылки или иного распространения таких материалов, так как это способствует распространению ложной информации, написала Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, главная задача организаторов таких чатов и каналов состоит в создании атмосферы тревоги и страха среди населения, чтобы ослабить доверие к государственным органам и образовательным учреждениям. "Злоумышленники стремятся создать видимость нападения на учебные заведения. Они используют полученную из открытых источников информацию о личностях учащихся, расписании уроков, внутренних школьных мероприятиях. Таким образом они усиливают иллюзию настоящей опасности, провоцируют панику и хаос", - пояснила представитель ведомства.

По ее словам, в случае выявления подобного контента нужно незамедлительно направить в правоохранительные органы информацию. Сообщить о нарушении можно также через функцию платформы, на которую получили сообщение. Для этого нужно открыть канал, нажать на значок "три точки", выбрать "Пожаловаться" и указать категорию "Насилие или угрозы".