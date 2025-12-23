В Омской области газифицируют еще два северных района

Работы планируют провести до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Газификацию Муромцевского и Седельниковского районов на севере Омской области планируют провести до 2030 года, сообщил в своем бюджетном послании Законодательному собранию губернатор Виталий Хоценко. В целом же за четыре года в регионе намерены газифицировать более 13 тыс. домов и 76 котельных.

"Со стороны Омской области утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона до 2030 года, которая включает мероприятия по проектированию и строительству двух магистральных газопроводов-отводов и газораспределительных станций в Муромцевском и Седельниковском районах протяженностью 90 км, 14 межпоселковых газопроводов и 28 внутрипоселковых газопроводов. Идем дальше на север по газопроводу, который был построен", - сказал Хоценко.

Магистральный газопровод в Тарский, Знаменский и Тевризский районы на севере Омской области был запущен в середине декабря. До этого три муниципалитета снабжалась газом из Тевризского газоконденсатного месторождения. Из-за его истощения с зимы 2019 года в сильные морозы падало давление в газопроводах, ограничивалось газоснабжение. Жители частных домов вынуждены были отапливаться дровами или углем, многоэтажные дома переводили на электротермию.

Реализация программы стоимостью 8,8 млрд рублей за счет инвестиций ПАО "Газпром" позволит газифицировать более 13 тыс. жилых помещений и 76 котельных, добавил глава региона. По словам Хоценко, в 2025году к сетям газоснабжения было подключено более 7,6 тыс. новых абонентов.