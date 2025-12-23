Эксперт Вахрушева рассказала, как защититься от гонконгского гриппа

Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ посоветовала избегать мест массового скопления людей, а также носить маски

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Ношение защитных масок и избегание массовых скоплений людей, а также тщательное мытье рук являются лучшими мерами по борьбе с распространением гонконгского гриппа. Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

"Наибольшее значение имеют меры так называемой немедикаментозной профилактики, когда мы соблюдаем определенные правила поведения. Особенно это актуально в преддверии предстоящих новогодних праздников. Эти меры профилактики включают в себя избегание мест массового скопления людей, а также ношение защитных масок", - отметила Вахрушева.

Эксперт добавила, что частое проветривание помещений и пребывание в уединенном месте на свежем воздухе также помогут предотвратить распространение вируса.