В Омской области отметят 400-летие Прииртышья в 2028 году

Подготовку в регионе начали уже сейчас

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. В Омской области в 2028 году отметят 400-летие с начала освоения Прииртышья, заявил в своем бюджетном послании Законодательному собранию губернатор Виталий Хоценко.

"Впереди нас ожидает большая юбилейная дата - 400 лет начала освоения омского Прииртышья Российским государством. Это решение поддержано нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ожидаем принятия соответствующего указа", - сказал Хоценко.

Он отметил, что празднования пройдут в 2028 году. "Но подготовку начали уже сейчас. В преддверии столь значимого события проведем [в 2026 году] Первый всероссийский краеведческий форум", - добавил глава региона.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2024 году в ходе археологических раскопок в устье Оми удалось зафиксировать культурный слой первой половины XVII века. Датировать его удалось по монетам царя Михаила Федоровича (годы правления 1613-1645), предметами, аналогичными найденным при раскопках Тары, старейшего города Омской области.

В 2025 году историки нашли в Центральном государственном архиве Москвы подтверждение предположению, что поселение, положившее начало городу, было основано не в 1716, а в 1628 году. В частности, был обнаружен указ царя Михаила Федоровича о необходимости основания острога в устье Оми в 1628 году. Укрепленное поселение было создано для служивых людей из Тары, которые отправлялись в походы за солью на более южные территорий.

Годом основания Омска считается 1716 год, когда по указу Петра Первого отрядом казаков под командованием подполковника Ивана Бухгольца была основана Омская крепость. Это сторожевое укрепление находилось на левом берегу реки Оми в 500 м от ее впадения в Иртыш. В 1768 г. под началом генерал-поручика Ивана Шпрингера началось возведение более мощной второй крепости.