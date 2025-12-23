Силуанов исполнит новогодние желания двух детей из Москвы

Артем попросил у Деда Мороза увидеть депо Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, а Тимур мечтает встретиться с российским фигуристом Романом Костомаровым

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов во вторник принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Ему выпало исполнить желания двух ребят из Москвы.

Глава Минфина снял с елки два шара. На одном из них оказалось желание 9-летнего мальчика Артема из Москвы, который попросил у Деда Мороза увидеть депо Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. На втором - желание, загаданное 13-летним Тимуром из Москвы. Он мечтает встретиться с российским фигуристом Романом Костомаровым.

"Так, я из Москвы, возьму желание ребят из Москвы. Артем, 9 лет, мечтает увидеть депо Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Слушайте, отличная идея. Мы с Артемом обязательно сходим на Арбатско-Покровскую линию и проедемся в кабине машиниста. Второй молодой человек - Тимур, 13 лет, мечтает встретиться с Романом Сергеевичем Костомаровым. Интересная встреча, потому что Роман Сергеевич - олимпийский чемпион, выигрывал неоднократно соревнования по фигурному катанию. Знаем о непростой такой жизненной ситуации, которая сложилась, но он справился с ней, поборол. Я думаю, что для ребят этот мужественный поступок будет одним из примеров, которым нужно будет следовать и в дальнейшей жизни. Ну москвичи, конечно, меня удивили, ребята молодцы, поэтому до встречи", - сказал Силуанов.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.