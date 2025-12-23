Алиханов исполнит желания пяти детей в рамках акции "Елка желаний"

Министру промышленности и торговли России достались в том числе желания 8-летнего Тимофея из Москвы, который мечтает о радиоуправляемой игрушке "робот-доставщик", и 11-летнего Леонида, мечтающего о конструкторе

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он исполнит новогодние мечты пяти детей.

Алиханову досталось желание 8-летнего Тимофея из Москвы, который мечтает о радиоуправляемой игрушке "робот-доставщик", 11-летнего Леонида, мечтающего о конструкторе, а также 6-летнего Клима, который хочет встретиться с пилотажной группой.

Также министр исполнит мечту 16-летнего Алекса из Казани, который хотел бы побывать в роли автомеханика, и 9-летней Алисии, желающей обучиться в школе программирования.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.