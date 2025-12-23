В Новгородской области выплаты на первого ребенка превысят 1 млн рублей

В 2026 году в регионе начинает действовать новая мера поддержки "Новгородская семья"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Суммарные выплаты за рождение первого ребенка в Новгородской области в 2026 году превысят 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"В 2026 году в Новгородской области начинает действовать новая мера поддержки - региональный капитал "Новгородская семья", сумма выплаты по нему за первого ребенка женщине до 29 лет включительно - 350 тыс. рублей", - пояснили в правительстве. С учетом федеральной выплаты материнского капитала, сумма которого в 2026 году составит порядка 737 рублей, общий объем выплат превысит миллион. На третьего и последующих детей размер выплат составит 250 тыс. рублей.

В регионе действует капитал "Первый ребенок", его размер - 150 тыс. рублей. Право на него имеют женщины в возрасте до 29 лет включительно, выплата предоставляется в проактивном порядке, без заявления. "Эта выплата позволяет сдерживать снижение рождений первых детей и стимулировать рождаемость в более раннем возрасте", - добавили в правительстве.

Дополнительная поддержка в регионе

Новгородская область по нацпроекту с 2025 года получает финансовую поддержку из федерального бюджета как регион "демографической зимы" на реализацию региональной программы по повышению рождаемости на территории Новгородской области на 2024-2030 годы, утвержденной распоряжением правительства региона. Пакет мер охватывает финансовую помощь молодым, студенческим, многодетным семьям и беременным женщинам. Общий объем средств бюджета, предусмотренный на реализацию региональной программы в 2025 году, составляет 180,6 млн рублей.

В 2025 году введены новые выплаты из федерального демографического меню, они будут действовать и в 2026 году: единовременная выплата студенткам, обучающимся очно в вузах и колледжах Новгородской области, при постановке на учет по беременности в женской консультации в размере 100 тыс. рублей, дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующего ребенка в части погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам) во взаимодействии с ДОМ.РФ в размере 550 тыс. рублей. "Реализована возможность подачи заявлений на портале государственных услуг, и на рассмотрении уже находятся более 20 заявлений", - пояснили в правительстве региона. А также действует компенсация половины стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи в учреждениях СПО и ВПО.

"За счет федерального бюджета в каждом округе созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей, в них можно взять бесплатно все, что необходимо для ребенка: детская коляска-трансформер, кроватка для новорожденного с матрасом, пеленальный столик, ходунки, стульчики, видеоняни, весы для новорожденных", - добавили в правительстве области.

В апреле 2025 года создана Служба подготовки к родам и сопровождения беременных женщин. В регионе в августе создан региональный центр компетенций в сфере демографии, который занимается вопросами анализа демографии и разработкой мер поддержки по повышению рождаемости. В связи с принятием новых мер за последние 10 лет число многодетных семей в регионе выросло вдвое. "По итогам 10 месяцев 2025 года впервые с 2016 года нам удалось остановить снижение рождаемости в регионе. Задача на последующий период - обеспечивать рост рождаемости", - добавили в правительстве.