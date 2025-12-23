Григоренко принял участие в акции "Елка желаний"

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства пообещал исполнить мечту восьмилетней Виктории

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко принял участие в акции "Елка желаний", пообещав исполнить мечту восьмилетней Виктории из Московской области.

"Виктория мечтает встретиться с актерами фильма "Чебурашка" на премьере фильма. Здорово, что есть возможность исполнить чью-то мечту", - сказал он.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.