Кабмин продлил особый порядок регулирования труда для Донбасса и Новороссии

Благодаря этой мере трудовые договоры эвакуированных жителей продолжают действовать

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Особый порядок регулирования трудовых отношений продлили для Донбасса и Новороссии до конца 2026 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Благодаря этой мере трудовые договоры эвакуированных жителей продолжают действовать, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении особого порядка регулирования трудовых отношений на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца 2026 года. Согласно такому порядку, трудовые договоры, заключенные до 30 сентября 2022 года, продолжают действовать", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, для эвакуированных жителей этих регионов трудовой договор приостанавливается, однако срок его действия не прерывается. Таким образом, после окончания эвакуации сотрудник может вернуться на прежнее место работы.

Также продолжают действовать трудовые книжки, оформленные до 30 сентября 2022 года. Менять их не обязательно, подчеркнули в кабмине. Все сведения о трудовой деятельности отражаются в электронном виде в информационных системах Социального фонда России. При желании через работодателя можно оформить новую трудовую книжку российского образца.

Если документы, подтверждающие трудовой стаж или квалификацию, были утрачены в результате боевых действий, то подтвердить подобную информацию можно с помощью справки от межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. На ее основании работодатель может принять на работу сотрудника. В дальнейшем по направлению работодателя потребуется пройти дополнительное обучение или другие процедуры подтверждения квалификации.

Кроме того, при отсутствии в трудовой книжке сведений об увольнении с последнего места работы жители могут обратиться в любой территориальный орган социального фонда.