Верховный суд дополнил разъяснения о назначении уголовных наказаний

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова утвердил изменения в постановление "О практике назначения судами РФ уголовного наказания" от 22 декабря 2025 года, добавив новые толкования о том, какие обстоятельства следует считать смягчающими, а какие - отягчающими вину.

Так, рождение ребенка уже после совершения лицом преступления может рассматриваться смягчающим обстоятельством при условии, что подсудимый надлежаще выполнял обязанности по воспитанию и материальному содержанию ребенка.

Непризнание лицом своей вины, отсутствие раскаяния в содеянном, мнение потерпевшего о назначении подсудимому строгого наказания не отнесены законом к обстоятельствам, отягчающим наказание, подчеркнул Верховный суд, поскольку ст. 63 УК РФ содержит четкий перечень обстоятельств, признаваемых отягчающими. Вместе с тем, суд вправе признать отягчающими наказание и те обстоятельства, которые не были указаны в обвинительном заключении, но установлены в суде. Но если это влечет изменение квалификации на более тяжкое преступление, дело возвращается прокурору.

Также Пленум отметил, что иностранцам в России могут назначаться наказания в виде принудительных и исправительных работ при условии, если они имеют право на осуществление трудовой деятельности в РФ.

Кроме того, Пленум пояснил, что при назначении наказания гражданам в виде лишения права заниматься определенной деятельностью суд может устанавливать запрет заниматься деятельностью в конкретной сфере. "Например, в сфере заключения и исполнения государственных контрактов", - пояснил Верховный суд.