Китайский стал вторым по популярности иностранным языком у столичных школьников

Всего в столице работает почти 10 тыс. языковых групп разного направления

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Китайский язык у московских школьников обогнал по популярности испанский, немецкий и французский. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Более 120 тыс. московских школьников и студентов колледжей изучают языки в центрах дополнительного образования. Самым популярным остается английский - его выбрали свыше 75 тыс. ребят. Второе место занимает китайский язык, который обогнал по востребованности испанский, немецкий и французский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на занятиях по китайскому языку дети изучают не только письменность и грамматику, но и много практикуются в общении, знакомятся с культурными традициями. Такой подход приносит результаты - многие ученики успешно выступают на олимпиадах.

Всего в Москве работает почти 10 тыс. языковых групп разного направления. Помимо европейских языков, школьники выбирают восточные, среди которых корейский, японский и арабский. Кроме того, открыты и менее массовые группы - например, по изучению латыни или суахили.