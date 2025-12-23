Савельев исполнит мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"

Вице-премьеру в том числе достался шар 10-летней Эммы из Макеевки, которая хочет получить теннисный стол

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках благотворительной акции "Елка желаний" выбрал три новогодних шара с мечтами детей из разных регионов.

11-летний Вадим из Воронежа мечтает посетить Центральный музей железнодорожного транспорта РФ в Санкт-Петербурге. "Вадим, это очень хорошее желание, безусловно, оно исполнится. Это крупнейший железнодорожный музей России, один из крупнейших в мире. И ты увидишь уникальные коллекции железнодорожной техники, которые, я думаю, тебя сильно порадуют", - сказал Савельев.

Также вице-премьеру достался шар 10-летней Эммы из Макеевки, которая хочет получить теннисный стол. " Я сам люблю играть в настольный теннис - это хороший вид спорта, он позволяет выработать и концентрацию, и выносливость. Я думаю, в жизни в целом тебе это серьезно поможет. Так что с Новым годом! Жди теннисный стол", - отметил вице-премьер.

Еще одно желание - у 16-летней Яны из Красноярска, которая мечтает о петличном микрофоне. "Как я понимаю, Яна, ты видеоблогер. И, конечно, будущее, которое может определять данный подарок, оно связано с журналистикой, с открытием мира для себя, для твоих слушателей. И я тебе хочу пожелать всяческих успехов на этом поприще. Безусловно, подарок тебя найдет до Нового года. Поздравляю тебя с Новым годом!", - сказал Савельев.

"Я каждый год принимаю участие в "Елке желаний". И я хочу от всей души поздравить всех наших детей, кто участвует в этой "Елке желаний". Мы стараемся выполнить все их просьбы, мечты, пожелания. Хочу поздравить их родителей, близких с наступающим Новым годом, Рождеством, пожелать вам всем благополучия, счастья и удачи. С Новым годом!", - сказал вице-премьер.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.