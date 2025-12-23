Никитин исполнит мечты шести детей в рамках акции "Елка желаний"

Глава Минтранса РФ получил шесть шаров с детскими пожеланиями

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта России Андрей Никитин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сняв шесть шариков с детскими пожеланиями с новогодней елки.

Глава ведомства исполнит желание 11-летнего москвича Дениса. Мальчик мечтает побывать в студии телеканала "Москва-24".

Также министр выполнит просьбы 7-летнего Степана и 9-летнего Дмитрия из Новгородской области. Степан хочет посетить Большой Московский цирк, а Дмитрий мечтает о подводном погружении. "Это мы, конечно, обязательно устроим. У нас для этого в Минтрансе есть специальная служба", - подчеркнул Никитин.

Еще одно желание, которое исполнит министр, - у 11-летнего Роберта из города Лосино-Петровский. Он хочет получить цифровое пианино.

Помимо этого, будет исполнена мечта 7-летнего Даниила из Макеевки (Донецкая Народная Республика) - мальчик ждет гимнастический мат.

Также глава Минтранса поможет осуществить мечту 14-летней москвички Маргариты: девочка хочет встретиться с Сергеем Безруковым на спектакле "Хулиган". "Отличное, прекрасное желание", - подытожил Никитин.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.