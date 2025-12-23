Активист Акияма: в РФ остаются порядка 35 тыс. останков японских военнопленных

По его словам, останки около 20 тыс. человек уже эксгумировали и передали в Японию

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Около 55 тыс. останков японских интернированных, погибших после Второй Мировой войны, обнаружены на территории России, порядка 35 тыс. все еще остаются в РФ. Об этом ТАСС сообщил японский общественный деятель Такаси Акияма.

"Начиная с 1991 года, когда на территории России по-настоящему начались пробные и полноценные раскопки, было обнаружено около 55 тыс. останков. На территории России японское правительство, по сути, в течение 80 лет оставляли без внимания останки, но их полномасштабный сбор начался лишь с 1991 года", - рассказал японский активист.

По его словам, останки около 20 тыс. человек были эксгумированы и переданы в Японию, а порядка 35 тыс. все еще остаются в России.

"Следует учитывать, что территория Советского Союза на тот момент была огромной и включала территории Украины, Казахстана и другие регионы, поэтому границы для подсчетов очень размыты. Но <...> можно констатировать, что в границах нынешней Российской Федерации до сих пор остаются около 35 тыс. человек захороненными", - рассказал активист.

Также Акияма добавил, что сейчас не обладает разрешением на работу с японскими захоронениями на территории России, но стремится его получить, чтобы отправить останки интернированных на родину.

"На посещаемом мной участке погребены 262 человека в разных местах. Если бы мне лично разрешили провести пробные раскопки и полномасштабную работу на этом месте, я бы хотел разыскать родственников этих солдат и приехать с ними вместе <…> Для меня лично возвращение останков семьям погибших - большая радость. Когда работа на этом захоронении будет завершена, я хотел бы перейти к следующему", - пояснил Акияма.