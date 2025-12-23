Мишустин поздравил журналистов ТАСС с наступающим Новым годом и Рождеством

Председатель правительства РФ пожелал, чтобы 2026 год стал успешным для страны и каждого ее жителя

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин в поздравлении с наступающим Новым годом и Рождеством пожелал, чтобы 2026-й стал успешным для страны и каждого ее жителя. Открытки за подписью премьера поступили журналистам ТАСС.

"Примите мои искренние поздравления с Новым годом и светлым Рождеством! Эти праздники наполняют сердца теплом и добротой. Они объединяют нас общими чувствами - счастьем и вдохновением. В кругу семьи мы строим планы на будущее. Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперед. Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия и взаимопонимания", - говорится в поздравлении.