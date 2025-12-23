В Якутии запустили газопровод к Накынскому рудному полю

Его протяженность составляет более 160 км

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Газопровод-отвод протяженностью более 160 км запущен в Якутии, он связал Накынское рудное поле со Среднетюнгским газоконденсатным месторождением. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем канале Max.

"В Якутии запущены два важнейших проекта: газопровод "Накынский поток" и переход на газовое теплоснабжение города Удачного и предприятий Удачнинского ГОК АК "Алроса". В районе Накына сформирована современная газовая энергетическая база. 163 километра газопровода, проложенного в условиях вечной мерзлоты, всего за два года соединили Среднетюнгское месторождение с Накынской производственной площадкой АК "Алроса". Переход на газ позволил создать более надежную и экономически эффективную систему энергоснабжения. Это 20 млн кубометров газа и 70 млн кВтч электроэнергии в год", - написал Николаев.

Он уточнил, что переход на газовое теплоснабжение для алмазодобывающей отрасли повышает надежность и технологичность производства, обеспечивает снижение издержек по ряду направлений. "Особенно важно, что несмотря на санкционное давление и сложные внешние условия, "Алроса" продолжает реализацию ключевых проектов", - добавил глава региона.

Строительство газопровода-отвода началось в Якутии в 2023 году, 12 октября 2024 года состоялась церемония сварки первого шва газопровода. По данным регионального правительства, генеральный подрядчик строительства газопровода "Сахатранснефтегаз" подвел газ к производственной площадке, где в 2025 году был построен современный энергокомплекс.

"Уже в следующем году природный газ, экологически чистый источник энергии, позволит снизить выбросы в атмосферу, обеспечит надежное энергоснабжение для вахтового поселка, обогатительной фабрики и другой технологической инфраструктуры "Алроса" в Накыне, - добавили в правительстве. - Проект газификации города Удачного и объектов Удачнинского ГОК стартовал в 2018 году с целью снижения операционных затрат и повышения энергетической устойчивости. Обеспеченность собственным газовым ресурсом позволит алмазодобытчикам создать замкнутый технологический и экономический цикл "добыча - транспорт - потребление".