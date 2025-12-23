Попова: в РФ уровень заболеваемости гриппом вдвое ниже, чем двумя годами ранее

Глава Роспотребнадзора также отметила, что никакая мутация вируса не повлияла на иммунный ответ и защитные свойства вакцины

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом в России на сегодняшний день почти в два раза ниже, чем двумя годами ранее, благодаря вакцинации российскими вакцинами. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день уровень заболеваемости ниже, чем двумя годами раньше, почти в два раза. Вот результат наших общих мер и нашей иммунизации, которую мы проводили отечественными вакцинами, очень высокоэффективными. Мы сегодня это видим", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".

Она отметила, что никакая мутация вируса не повлияла на иммунный ответ и защитные свойства вакцины.