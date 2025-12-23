В Югре силовикам с 2026 года будут выплачивать по 20 тыс. рублей ежемесячно

Получать выплату будут более 2,3 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© Дарья Роточева/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 23 декабря одобрили законопроект о введении с 1 января 2026 года ежемесячной выплаты представителям силовых структур региона в размере 20 тыс. рублей для сокращения текучки кадров. Получать ее будут более 2,3 тыс. человек, на эти цели планируется направить 570,96 млн рублей, следует из онлайн-трансляции заседания регионального парламента.

Как поясняется в документах на сайте думы Югры, ранее территориальные органы МВД России, в том числе на транспорте, Росгвардии, ФСИН, неоднократно обращались к губернатору Югры и в исполнительные органы автономного округа с просьбой рассмотреть вопрос о дополнительных денежных выплатах сотрудникам служб и подразделений правоохранительных органов из бюджета автономного округа.

"Для укомплектования личного состава, закрепления сотрудников силовых ведомств вводятся выплаты по 20 тыс. рублей с 1 января 2026 года. Их будут получать младший и средний начальствующий состав войск Управления внутренних дел, Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний", - отметил директор департамента социального развития Югры Антон Терехин.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте думы Югры, уточняется, что на сегодняшний день недокомплект по ряду служб в этих отраслях доходит до 50%, и причина этого - небольшая заработная плата. Выплаты на данный момент запланированы до конца 2026 года. Получателями новой меры поддержки станут более 2,3 тыс. человек. На эти цели из бюджета региона будет направлено 570,96 млн рублей.