В Югре штраф за безбилетный проезд повысили до 3 тыс. рублей

Штраф за повторное нарушение составит до 5 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 23 декабря увеличили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте до 3 тыс. рублей, а за повторное нарушение - до 5 тыс. рублей. Это следует из онлайн-трансляции заседания регионального парламента.

По данным региональных властей, действующих сейчас санкций недостаточно для борьбы с безбилетниками.

"Для повышения дисциплины пассажиров по оплате проезда <…> установить на территории региона фиксированный штраф за безбилетный проезд в автобусах городского и пригородного сообщения в размере три тысячи рублей. <…> Повторное совершение административного правонарушения <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей", - сказано в документе на сайте думы Югры.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на материалы директора департамента региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Шпанова, сейчас в регионе за безбилетный проезд в автобусах городского и пригородного сообщения предусмотрен штраф в размере трехкратной стоимости, но не менее 100 и не более 5 тыс. рублей. При этом фактически же реальные штрафы составляют от 102 рублей до 855 рублей, поясняют власти.

Отмечается, что власти муниципальных образований Югры поддержали введение новых штрафов для безбилетников.