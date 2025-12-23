Попова заявила о случаях завоза холеры в Россию

Внутреннего распространения болезней в стране нет, сообщила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трудовые мигранты из разных стран завозят в Россию холеру и другие заболевания, но внутреннего распространения болезней в стране нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Привозят и холеру, и малярию, и туберкулез, и брюшной тиф, и целый ряд других заболеваний, которые могли бы повлиять на эпидситуацию. Своевременное выявление и реагирование - это, конечно, немалый труд, но он эффективен. Внутреннего распространения ни от одного случая завоза в РФ нет", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".