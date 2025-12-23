В РФ приняли закон о помощи волонтерам, сохраняющим память о жертвах нацистов

Документ предусматривает расширение перечня деятельности социально ориентированных НКО, включая проведение поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о помощи волонтерам, которые сохраняют память о жертвах геноцида советского народа, устроенного нацистами в годы Великой Отечественной войны.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие документа позволит распространить на граждан и организации, участвующие в увековечении памяти жертв геноцида, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента Ольгой Занко, Ириной Яровой, Артемом Бичаевым и еще рядом депутатов от "Единой России" в августе и принят в первом чтении в ноябре. Поправки предлагаются к законам "О благотворительной деятельности (волонтерстве)" и "О некоммерческих организациях".

Законопроектом планируется закрепить возможность для благотворительных организаций и волонтеров участвовать в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества и жертв геноцида советского народа. Кроме того, документ предусматривает расширение перечня деятельности социально ориентированных НКО, включая проведение поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений, непогребенных останков защитников Отечества и жертв геноцида, а также установление имен погибших и пропавших без вести.

Поправками ко второму чтению законопроекта предлагается дополнить его нормами о роли регионов в увековечении памяти жертв геноцида и погибших при защите Отечества. В частности, субъекты РФ будут участвовать в поиске и захоронении останков, определять территории возможных захоронений и вводить ограничения на строительные и земляные работы на таких участках.