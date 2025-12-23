В орфографический словарь "Академос" добавили "пюрешку" и "эмодзи"

Общее число пополнений за год достигло 921, говорится в публикации на академическом ресурсе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Орфографический словарь ресурса "Академос" пополнили словами "пюрешка", "эмодзи" и "промпт-инженер" и еще сотнями других слов. На исходе 2025 года в словарь добавили еще 264 новые статьи, а общее число пополнений за год достигло 921, говорится в публикации на академическом ресурсе "Академос".

"На исходе 2025 года в орфографический словарь ресурса "Академос" добавили еще 264 новые статьи и их общее число за год составило 921" - говорится в статье.

Словарь продолжает обогащение словника за счет самых разнообразных слов, словосочетаний и названий - актуальных и исторических, совсем новых для русского языка и известных, но до сих пор не охваченных словарем, широко употребляемых и принадлежащих к терминосфере, пишущихся с прописной или со строчной буквы, а также орфографически трудных и включаемых "для полноты представления словарного состава".

Среди новичков - слова, без которых уже трудно представить современную речь: агротуризм, волонтерство, безглютеновый, детейлинг, мультикоптер, чекап, капча, сапборд. Но есть и настоящие открытия - вроде "пюрешки" или редкого слова "плацкарт" в мужском роде. Лингвисты уточняют: теперь корректно говорить "купить билет в плацкарт".

Особое внимание уделили словам, отражающим современные профессии и реалии: промпт-инженер, релокант, пациентоориентированный, медиафасад, развиртуализация. Зафиксированы и модные технические термины: гексакоптер, гироскутер, серверная.

Есть и неожиданные находки - "героико-революционный", "драконоборец", "шалайка". Эти слова существовали давно, но только теперь получили официальную орфографическую кодификацию.

В терминологический раздел вошли такие слова, как геоглиф, домокомплект, подиатрия, предтекстовый, скифо-сибирский. А палеонтологи теперь могут писать и завроподы, и зауроподы - оба варианта признаны правильными. Кроме того, специалисты уточнили правила написания сложных слов и названий - от крем-десерта до Донецкой Народной Республики. Исправлены мелкие орфографические неточности и унифицировано оформление статей.