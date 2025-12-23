Посол РФ: число китайских студентов в вузах России достигло 56 тыс.

Игорь Моргулов отметил, что еще около 10 тыс. китайских граждан проходят обучение на подготовительных отделениях и языковых курсах

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Число граждан КНР, обучающихся в российских высших учебных заведениях по основным образовательным программам, составляет 56 тыс. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов, выступая перед студентами и преподавателями Народного университета Китая.

По словам главы посольства, который привел данные Министерства образования КНР, еще около 10 тыс. китайских граждан проходят обучение на подготовительных отделениях и языковых курсах. Российский посол также отметил растущий интерес к российскому образованию. В 2025 году зафиксирован рост на 25% числа визовых обращений от граждан Китая для поездок в РФ с учебными целями.

Моргулов напомнил, что Москва и Пекин вплотную приблизились к целевым показателям дорожной карты гуманитарного сотрудничества, согласно которой к 2030 году суммарный объем академических обменов должен достигнуть 100 тыс. человек. Важным импульсом для этого станут перекрестные Годы образования, проведение которых запланировано на 2026-2027 годы.

Что касается российских студентов в Китае, то в 2024-2025 учебном году их число превысило 21 тыс. человек.