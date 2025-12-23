В Запорожской области утвердили генеральный план Энергодара

Генплан станет основой планомерного развития города, в том числе инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Запорожской области утвердили генеральный план городского округа Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

"Утвержден генеральный план городского округа Энергодар. Документ разработан ФАУ "Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ" (ЕИПП) и утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ [Запорожской области]", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, генеральный план станет основой планомерного развития Энергодара, в том числе инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышения качества жизни людей.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в 2025 году при поддержке ЕИПП подготовлено три генеральных плана городских округов Бердянск, Мелитополь и Энергодар. В 2025 году также должны быть разработаны генпланы еще семи муниципальных округов в освобожденной части региона.