Следователей и прокуроров в зоне СВО приравняли к ветеранам боевых действий

Речь идет и о сотрудниках, исполнявших свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, которым предлагается отнести к ветеранам боевых действий в том числе прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ, работавших в зоне специальной военной операции.

В законе речь идет о прокурорах и сотрудниках СК, исполнявших свои служебные обязанности на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Ранее такой статус имели лишь прокуроры и следователи, работавшие в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, а также в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

"На территориях новых субъектов РФ созданы органы прокуратуры РФ, реализуются мероприятия по комплектованию штатных должностей прокуратур Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Прокуроры, назначенные на указанные должности, а также командированные во вновь созданные органы прокуратуры, с риском для жизни и здоровья осуществляют надзор за исполнением законов, уголовное преследование, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и другие функции", - отмечается в пояснительной записке.

Как сказано в пояснительной записке, сотрудники СК в условиях СВО проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательств применения ствольной и реактивной артиллерии по жилым домам и иным объектам мирной инфраструктуры со стороны вооруженных формирований Украины. "В целях своевременного закрепления имеющихся доказательств сотрудники следственных групп прибывают на места происшествий незамедлительно после обстрелов, рискуя своими жизнями и здоровьем при повторных обстрелах", - отмечается в документе.