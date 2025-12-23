В Крыму ограничения мобильного интернета сохранятся до окончания СВО

Это необходимо для исключения возможности атаки вражеских БПЛА

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Отключения и замедление мобильного интернета в Республике Крым продолжится до окончания СВО в целях безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Отключение или замедление мобильного интернета будет периодически осуществляться на территории республики вплоть до окончания СВО. Это вынужденная мера, принятая исключительно в целях безопасности. Нельзя позволить противнику использовать интернет против нас", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в правительстве Республики Крым сообщили, что веерные отключения мобильного интернета на несколько часов или дней будут применяться в регионе. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских БПЛА, подобные ограничения ввели и в других субъектах РФ.