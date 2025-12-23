На геопортале Вологодской области запустили карту общедоступного Wi-Fi

Она будет полезна в периоды ограничений работы мобильного интернета в целях безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Интерактивную карту с 260 точками общедоступного Wi-Fi запустили на геопортале Вологодской области. Она особенно будет полезна в периоды ограничений работы мобильного интернета в целях безопасности, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"На профильном совещании по цифровизации обсудили запуск нового полезного сервиса для жителей и гостей Вологодской области - интерактивной карты с точками общедоступного Wi-Fi. Это особенно актуально сейчас, когда в целях безопасности вводятся ограничения мобильного интернета. Теперь найти ближайшее место, где можно бесплатно подключиться к интернету, стало проще. На геопортале Вологодской области появилась карта, на которой отмечено 260 объектов с бесплатным Wi-Fi, расположенных не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, на карте можно найти адреса с доступным интернетом кафе и ресторанов, школ и образовательных учреждений, музеев и культурных центров, гостиниц и торговых центров, общественных пространств. Карту будут постоянно обновлять и пополнять новыми точками доступа по мере их подключения.

Региональный геопортал включает комплекс интерактивных карт, охватывающих различные сферы жизни. Здесь можно найти инвестиционную карту, мониторинг дорожной техники, информацию об объектах торговли, спортивных сооружениях, парках в лесу и многое другое. Кроме того, недавно на портале запустили карту захоронений героев Великой Отечественной войны. Работа проводится в ходе инициированного президентом России нацпроекта "Экономика данных", сообщил губернатор.

Ранее глава региона сообщал, что ухудшение качества сигнала обусловлено мерами безопасности. Связь периодически намеренно "глушат", чтобы защитить территорию региона и стратегически важные объекты от атак БПЛА.