Официальный представитель СК приняла участие в акции "Елка желаний"

Сережа получил в подарок от Светланы Петренко гитару

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель СК России Светлана Петренко приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнила новогоднюю мечту детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Стать волшебником проще, чем кажется. Для этого не нужны магическая палочка и суперсила, достаточно лишь желания - подарить немного тепла в холодную зимнюю пору. Это знает и руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России - официальный представитель ведомства Светлана Львовна Петренко. В преддверии новогодних праздников она вновь сняла с елки шар - на этот раз с желанием 11-летнего Сережи", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Сережа - ребенок с особенностями здоровья, увлекается рисованием и уже достиг серьезных успехов. А еще он очень любит музыку и решил последовать примеру двоюродного брата и научиться играть на гитаре, которую и попросил в подарок. Петренко встретилась с Сережей и его семьей в одном из торговых центров, где вручила заветный инструмент. В ответ он подарил Петренко одну из своих картин.

"Спасибо большое, ты действительно хорошо рисуешь. Я и мои коллеги всегда участвуем в "Елке желаний". Эта акция - большая радость для детей, но нам вдвойне приятно эту радость дарить", - сказала Петренко.

Брат Сергея пятилетний Даниил также получил радиоуправляемую машинку, он прочитал для Петренко новогодние стихотворения. Кроме того, семье подарили билеты в Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко на спектакль "Робинзон Крузо". Петренко поздравила семью с наступающими праздниками, пожелав счастья и здоровья. А затем мальчики отправились в игровой зал.