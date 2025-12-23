Россияне в 2025 году установили рекорд по турпотоку в Таиланд

В королевстве побывало более 1,8 млн граждан России

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Более 1,8 млн россиян побывали в Таиланде в 2025 году, установив рекорд посещаемости королевства и заняв четвертое место по числу визитов среди всех национальных групп туристов. Это следует из распространенных данных Министерства туризма и спорта Таиланда.

Статистика ведомства охватывает период с 1 января по 21 декабря, отмечая, что с приближением новогодних каникул турпоток из России на таиландские курорты достигает пика. В течение недели с 15 по 21 декабря в королевство прибыли около 60 тыс. граждан России. В 2024 году в Таиланде побывали 1,745 млн россиян, повторив рекорд посещаемости 2013 года.

"Спрос россиян на Таиланд остается стабильным, в то время как таиландская сторона активно работает над укреплением своих позиций на российском туристическом рынке. Многие в местной туриндустрии опасались сильного влияния на спрос таких направлений, как Вьетнам и Индонезия, но по факту даже с учетом большей ценовой доступности Вьетнама интерес к Таиланду остается высоким у всех групп российских туристов, и он продолжает расти. Рекорд по турпотоку россиян в Таиланд в 2025 году был поставлен благодаря улучшению инфраструктуры, логистики и стабильному безвизовому режиму. Сейчас много говорится об ужесточении въезда для так называемых "зимовщиков", у которых была возможность каждые 60 дней выезжать из страны и въезжать снова без необходимости оформления долгосрочной визы. Однако это ни в коем случае не касается именно туристов, приезжающих сюда на срок менее 60 дней", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Рекомендации туроператора

В связи с усилением мер контроля на границе Снетков рекомендовал российским путешественникам при поездке в королевство иметь заграничный паспорт РФ, действительный не менее шести месяцев с даты въезда, авиабилеты в обе стороны, наличные денежные средства - не менее 20 тыс. таиландских батов ($640) на одного человека, а также оформленную цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC), онлайн-форму которой можно заполнить не ранее чем за три дня до прибытия на сайте иммиграционной полиции.

В общей сложности в уходящем году Таиланд посетили 31,7 млн иностранцев, что на 7% меньше прошлогоднего показателя. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 4,4 млн, которые преимущественно посещают южные таиландские провинции. На втором месте находится Китай (4,35 млн), на третьем - Индия (2,4 млн), вслед за Россией на пятом месте - Южная Корея (1,5 млн).

Россияне могут находиться в Таиланде по безвизовому режиму в течение 60 дней с правом платного продления еще на 30 дней за одну-две недели до истечения срока действия безвизового штампа. Такая услуга доступна в любом офисе иммиграционной полиции и обойдется в 1,9 тыс. батов ($60). Далее туристу придется покинуть Таиланд, чтобы не стать нарушителем иммиграционного законодательства.