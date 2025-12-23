ЛДПР предложила ввести звание ветерана трудовой деятельности

Согласно инициативе партии, звание предлагается присваивать мужчинам со стажем не менее 40 лет и женщинам - не менее 35 лет

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о введении в России новой категории ветеранов трудовой деятельности и учреждении почетного звания "Ветеран трудовой деятельности" для граждан с большим стажем работы. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

"Сегодня федеральное звание "Ветеран труда" можно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. А что делать тем, кто не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу? <...> Ради таких людей ЛДПР внесла законопроект, в котором предлагает ввести в России категорию ветеранов трудовой деятельности и учредить новое почетное звание "Ветеран трудовой деятельности", - отмечается в сообщении.

Согласно инициативе, звание предлагается присваивать мужчинам со стажем не менее 40 лет и женщинам - не менее 35 лет. Законопроектом также предлагается закрепить меры поддержки, включая 50-процентную компенсацию расходов на ЖКХ, сохранение права на получение медпомощи в медорганизациях по прежнему прикреплению, бесплатное обеспечение протезами, а также внеочередной прием в организациях соцобслуживания.