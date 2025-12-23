В КБР около 750 млн рублей направят сиротам в ближайшие годы

В регионе проживают около 1,5 тыс. человек, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

НАЛЬЧИК, 23 декабря. /ТАСС/. Порядка 750 млн рублей направят власти Кабардино-Балкарии (КБР) на приобретение жилья детям-сиротам в ближайшие три года. Об этом сообщили на заседании парламента республики, передает корреспондент ТАСС.

"Бюджетные ассигнования Министерству просвещения Кабардино-Балкарии увеличены. <...> для ускорения темпов предоставления жилья детям-сиротам в КБР в 2027 году - 250 млн рублей, в 2028 году - 300 млн рублей и в 2026 году - 200 млн рублей", - рассказала министр финансов Кабардино-Балкарии Елена Лисун.

По данным регионального Минпросвещения, сейчас в регионе проживают около 1,5 тыс. человек, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1,1 тыс. из них имеют право на получение жилья.

В 2025 году ведомство приобрело более 70 жилых помещений для этой категории граждан.