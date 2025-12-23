В Петербурге снежный покров в ближайшие дни вырастет на несколько сантиметров

Но с 25 на 26 декабря в городе ожидается очередная оттепель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Снежный покров в Санкт-Петербурге в ближайшие дни может увеличиться на несколько сантиметров. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

В Петербург накануне после длительного периода потепления пришло похолодание, к утру 23 декабря выпал снег, и осадки будут продолжаться в течение первой половины дня. "Но перерыв ненадолго, уже предстоящей ночью через Ленинградскую область и Санкт-Петербург пройдет атмосферный фронт. <…> Так что снег еще мы увидим, надеюсь, добавится еще несколько сантиметров", - отметил синоптик.

Вместе с тем Колесов напомнил, что с 25 на 26 декабря ожидается очередная оттепель. Так, днем 25 декабря будет наблюдаться положительная температура воздуха - ожидается до плюс 3 градусов Цельсия.