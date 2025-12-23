ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Как купить новогодние подарки без неприятных сюрпризов от мошенников

Приближение новогодних праздников традиционно сопровождается всплеском мошеннических схем, нацеленных на доверчивых граждан. В преддверии Нового года особую популярность набрали модели, которые маскируются под праздничные распродажи, фейковые акции и поддельные объявления
Редакция сайта ТАСС
11:00
© Донат Сорокин/ ТАСС

"Скидка 99,9% только сегодня", "последние пять минут акции", "цена упадет еще ниже, если оплатите сейчас" — эти триггеры работают безотказно. Мошенники делают ставку на эмоции: страх упустить выгоду отключает критическое мышление.

Главное, что поможет уберечь ваши средства и нервы, просто: если предложение вызывает сильные эмоции, перед принятием решения сделайте паузу хотя бы на 10 минут и обсудите ситуацию со своими близкими. Мошенники паузы не любят.

Тем не менее, чтобы точно не стать жертвой мошенников, нужно знать об основных приемах злоумышленников. Разберем несколько популярных "новогодних" схем.

Приманка в мессенджерах

Эта схема, пожалуй, одна из самых распространенных. Пользователям в различных социальных сетях и мессенджерах приходят сообщения якобы от "службы поддержки" маркетплейса. Там говорится о "специальной новогодней акции" с возможностью получить товар со скидкой до 99%, но для этого необходимо перейти по ссылке и "подтвердить свои платежные данные для фиксации скидки".

Ссылка ведет на поддельный портал, который выглядит как официальный сайт маркетплейса. Там пользователю предлагается ввести номер банковской карты, срок ее действия и CVV/CVC-код, а также одноразовый пароль для входа в личный кабинет. После ввода информации может произойти списание средств либо данные карты будут использованы для дальнейших мошеннических действий.

Ключевые особенности этой схемы

  • Мошенники имитируют стиль общения и логотипы известных маркетплейсов или других онлайн-сервисов.
  • Заниженные цены и "эксклюзивные" скидки привлекают внимание покупателей.
  • Создается иллюзия ограниченности предложения ("только сегодня", "последние товары"), чтобы побудить к быстрой реакции.

На что обращать внимание:

  • лишние символы, дефисы в названии сайта, домены .shop, .top, .sale вместо привычных wildberries.ru, ozon.ru и т.д.;
  • отсутствие раздела "О компании", юридической информации, реквизитов;
  • оплата "только картой" или "только переводом".

Сообщения "от служб доставки и банков"

Декабрь — время активных покупок и ожиданий посылок. Этим напористо пользуются мошенники, атакуя пользователей сообщениями, которые вызывают тревогу и желание немедленно решить проблему:

  • "Ваша посылка задерживается, пожалуйста, подтвердите данные по ссылке";
  • "Обнаружена подозрительная операция по вашей карте, срочно перейдите по ссылке";
  • "Для доставки вашей посылки не хватает оплаты за курьерские услуги. Оплатите по ссылке".

Такие сообщения могут приходить по SMS, в мессенджерах и даже на email. Их цель — увести вас на поддельную страницу и получить данные карты или доступ к аккаунту.

Важно знать:

  • сотрудники маркетплейса или банка никогда не просят данные карт, CVV-код и коды из SMS;
  • настоящие службы доставки запрашивают оплату доставки только через официальное приложение или сайт;
  • любые "запросы", требующие вашего оперативного вмешательства, всегда можно проверить, зайдя в приложение сервиса вручную.

"Подарки", розыгрыши и кешбэк-ловушки

Перед Новым годом щедрость мошенников не знает границ. Они активно разыгрывают "подарки": сертификаты на огромные суммы, бонусы, промокоды "для избранных клиентов" и повышенный кешбэк. Часто достаточно "подтвердить личность" или "оплатить комиссию".

Например, для получения "подарка" просят только ввести данные карты, убеждая, что это необходимо для идентификации или покрытия налогов.

Запомните: если за подарок просят заплатить — это не подарок.

Настоящие акции не требуют ввода данных карты для "получения выигрыша" и не просят коды подтверждения.

Обман не технологией, а словами

Времена взломов с использованием сложных технических приемов уходят в прошлое. Современные системы защиты банков и маркетплейсов надежны, поэтому мошенники предпочитают более тонкий и эффективный метод — социальную инженерию. Звонки "из банка", "службы безопасности", "поддержки маркетплейса" могут звучать убедительно, спокойно и даже заботливо.

Общий признак один: вас просят сделать что-то срочно и конфиденциально — перевести деньги, назвать код, установить приложение, "спасти средства".

Но настоящие сотрудники поддержки маркетплейса или банка никогда не будут просить вас совершать подобные действия по телефону или в мессенджерах. Прервите диалог, перезвоните в официальную службу поддержки самостоятельно по номеру, который указан на официальном сайте.

Пять простых правил безопасных покупок

  1. Покупайте только через официальные приложения и сайты.
  2. Никому не сообщайте коды из SMS и данные банковских карт.
  3. Не верьте в предложения, которые выглядят "слишком выгодно, чтобы быть правдой".
  4. Проверяйте адрес сайта и отправителя сообщений.
  5. Возьмите паузу: спешка — главный союзник мошенников.

Новогодние праздники должны быть наполнены радостью и волшебством, а не финансовыми проблемами. В Новом году лучше всего получать только приятные и реальные подарки, а не с "сюрпризами" от мошенников.

Руководитель службы информационной безопасности "Вайлдберриз банка" Артем Гяммер 