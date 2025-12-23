Статья

Как купить новогодние подарки без неприятных сюрпризов от мошенников

Приближение новогодних праздников традиционно сопровождается всплеском мошеннических схем, нацеленных на доверчивых граждан. В преддверии Нового года особую популярность набрали модели, которые маскируются под праздничные распродажи, фейковые акции и поддельные объявления

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

"Скидка 99,9% только сегодня", "последние пять минут акции", "цена упадет еще ниже, если оплатите сейчас" — эти триггеры работают безотказно. Мошенники делают ставку на эмоции: страх упустить выгоду отключает критическое мышление.

Главное, что поможет уберечь ваши средства и нервы, просто: если предложение вызывает сильные эмоции, перед принятием решения сделайте паузу хотя бы на 10 минут и обсудите ситуацию со своими близкими. Мошенники паузы не любят.

Тем не менее, чтобы точно не стать жертвой мошенников, нужно знать об основных приемах злоумышленников. Разберем несколько популярных "новогодних" схем.

Приманка в мессенджерах

Эта схема, пожалуй, одна из самых распространенных. Пользователям в различных социальных сетях и мессенджерах приходят сообщения якобы от "службы поддержки" маркетплейса. Там говорится о "специальной новогодней акции" с возможностью получить товар со скидкой до 99%, но для этого необходимо перейти по ссылке и "подтвердить свои платежные данные для фиксации скидки".

Ссылка ведет на поддельный портал, который выглядит как официальный сайт маркетплейса. Там пользователю предлагается ввести номер банковской карты, срок ее действия и CVV/CVC-код, а также одноразовый пароль для входа в личный кабинет. После ввода информации может произойти списание средств либо данные карты будут использованы для дальнейших мошеннических действий.

Ключевые особенности этой схемы

Мошенники имитируют стиль общения и логотипы известных маркетплейсов или других онлайн-сервисов.

Заниженные цены и "эксклюзивные" скидки привлекают внимание покупателей.

Создается иллюзия ограниченности предложения ("только сегодня", "последние товары"), чтобы побудить к быстрой реакции.

На что обращать внимание:

лишние символы, дефисы в названии сайта, домены .shop, .top, .sale вместо привычных wildberries.ru, ozon.ru и т.д.;

отсутствие раздела "О компании", юридической информации, реквизитов;

оплата "только картой" или "только переводом".

Сообщения "от служб доставки и банков"

Декабрь — время активных покупок и ожиданий посылок. Этим напористо пользуются мошенники, атакуя пользователей сообщениями, которые вызывают тревогу и желание немедленно решить проблему:

"Ваша посылка задерживается, пожалуйста, подтвердите данные по ссылке";

"Обнаружена подозрительная операция по вашей карте, срочно перейдите по ссылке";

"Для доставки вашей посылки не хватает оплаты за курьерские услуги. Оплатите по ссылке".

Такие сообщения могут приходить по SMS, в мессенджерах и даже на email. Их цель — увести вас на поддельную страницу и получить данные карты или доступ к аккаунту.

Важно знать:

сотрудники маркетплейса или банка никогда не просят данные карт, CVV-код и коды из SMS;

настоящие службы доставки запрашивают оплату доставки только через официальное приложение или сайт;

любые "запросы", требующие вашего оперативного вмешательства, всегда можно проверить, зайдя в приложение сервиса вручную.

"Подарки", розыгрыши и кешбэк-ловушки

Перед Новым годом щедрость мошенников не знает границ. Они активно разыгрывают "подарки": сертификаты на огромные суммы, бонусы, промокоды "для избранных клиентов" и повышенный кешбэк. Часто достаточно "подтвердить личность" или "оплатить комиссию".

Читайте также Киберловушки для наших детей: как защитить семью от мошенников в 2025 году

Например, для получения "подарка" просят только ввести данные карты, убеждая, что это необходимо для идентификации или покрытия налогов.

Запомните: если за подарок просят заплатить — это не подарок.

Настоящие акции не требуют ввода данных карты для "получения выигрыша" и не просят коды подтверждения.

Обман не технологией, а словами

Времена взломов с использованием сложных технических приемов уходят в прошлое. Современные системы защиты банков и маркетплейсов надежны, поэтому мошенники предпочитают более тонкий и эффективный метод — социальную инженерию. Звонки "из банка", "службы безопасности", "поддержки маркетплейса" могут звучать убедительно, спокойно и даже заботливо.

Общий признак один: вас просят сделать что-то срочно и конфиденциально — перевести деньги, назвать код, установить приложение, "спасти средства".

Но настоящие сотрудники поддержки маркетплейса или банка никогда не будут просить вас совершать подобные действия по телефону или в мессенджерах. Прервите диалог, перезвоните в официальную службу поддержки самостоятельно по номеру, который указан на официальном сайте.

Пять простых правил безопасных покупок

Покупайте только через официальные приложения и сайты. Никому не сообщайте коды из SMS и данные банковских карт. Не верьте в предложения, которые выглядят "слишком выгодно, чтобы быть правдой". Проверяйте адрес сайта и отправителя сообщений. Возьмите паузу: спешка — главный союзник мошенников.

Новогодние праздники должны быть наполнены радостью и волшебством, а не финансовыми проблемами. В Новом году лучше всего получать только приятные и реальные подарки, а не с "сюрпризами" от мошенников.

Руководитель службы информационной безопасности "Вайлдберриз банка" Артем Гяммер