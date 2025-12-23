Отели и санатории Крыма на Новый год забронированы на 55%

Уровень бронирования мест на Рождество достиг 40%

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Уровень бронирования мест размещения в Республике Крым достиг 55% на новогодние праздники и порядка 40% на рождественские, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник".

"С точки зрения новогодних праздников, сейчас процент бронирования составляет уже 55%, на рождественские - под 40%. А в некоторых крупных отелях, которые имеют бассейны, реабилитацию, релаксацию, уже и до 100% доходит бронирование", - сказал он.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что туристический поток на Крымский полуостров в новогодние праздники вырастет приблизительно на 25% год к году.