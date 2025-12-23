ABC: активист в Австралии прожил неделю на дереве и остановил сожжение леса

СИДНЕЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Житель Австралии заставил местные власти отложить планы по контролируемому сжиганию более 1 тыс. га эндемичного леса, прожив неделю на одном из деревьев в знак протеста. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее информации, 70-летний житель штата Западная Австралия провел шесть ночей на платформе в кроне одного из деревьев на высоте 20 м из-за планов властей уничтожить около 500 га леса, где растет эндемичный вид эвкалипта. Мужчина начал свой протест после того, как рабочие приступили к подготовке. Действия австралийца заставили местные власти отложить сожжение деревьев на этом и двух других участках общей площадью более 1 тыс. га.

"Больше ничего не сработало. <...> [Сожжение] этого участка было неминуемо, они уже все расчистили и были готовы начинать. Мы должны были что-то сделать", - приводит ABC комментарий активиста.

Протестующий отметил, что доволен результатом акции, несмотря на то, что сожжение только отложили, а не отменили. Он уверен, что выигранное время позволит дальше вести диалог с властями. Его сторонники намерены организовывать новые акции протеста до тех пор, пока эндемичный вид не исключат из списка уничтожения окончательно.

По данным корпорации, этот вид является самым крупным в мире представителем эвкалиптов. Он растет только в Западной Австралии. Деревья могут жить до 500 лет и достигать 80 м в высоту. Они подпадают под программу контролируемого уничтожения для предотвращения лесных пожаров и ранее уже становились предметом споров между властями и местными жителями.