В Чите презентовали энциклопедию о героях ВОВ

В книге собраны биографии 300 участников Великой Отечественной войны

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 23 декабря. /ТАСС/. Новый том "Энциклопедии Забайкалья", посвященный жителям региона - героям Великой Отечественной войны, презентовали в Чите. В книге собраны биографии порядка 300 героев Отечества, сообщила ТАСС доцент кафедры истории Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), руководитель научно-учебной лаборатории "Энциклопедия Забайкалья" Анна Волочаева.

"Энциклопедия Забайкалья" - это региональный научный, универсальный, справочный проект, посвященный Забайкальскому краю, который существовал с 1997 по 2018 год. За 20 лет были опубликованы статьи более 4 тыс. авторов, выпущено 55 книг. В проект также входит интернет-портал. В 2023 году губернатор Забайкалья Александр Осипов инициировал идею возрождения проекта. В апреле 2025 года была запущен обновленный сайт издания. Презентованный том - первое печатное издание после восьмилетнего перерыва.

"Мы собрали в этом томе биографии порядка 300 забайкальцев - Героев Советского Союза и Российской Федерации. Среди них не только уроженцы Забайкалья, но и те, кто жил здесь до Великой Отечественной войны, кто приехал после войны, кто служил здесь. Помимо биографий, у нас представлены еще понятийные статьи: две развернутые статьи по событиям, например, о Хингано-Мукденской наступательной операции и Маньчжурской операции, обзорные статьи по памятникам и мемориалам города Читы и Забайкальского края, которые связаны с Великой Отечественной войной", - сказала Волочаева.

Кроме того, в энциклопедии представлен раздел, посвященный литературе - собрана информация о книгах забайкальских авторов, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны. В подготовке этого раздела помогали преподаватели кафедры литературы ЗабГУ и сотрудники Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

"Мы хотели еще больше информации собрать, но у нас не хватило времени. Мы хотели и осветить улицы, [названные в честь героев Отечества], мы хотели еще шире представить битвы, в которых участвовали наши земляки. Например, Берлинская операция, Сталинградская битва, битва под Москвой и так далее. Представить уже отдельные обзоры, где находились наши дивизии. Эти и другие темы будут запланированы для работы над новыми томами энциклопедии", - отметила Волочаева.