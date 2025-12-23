The Times: Эндрю Маунтбеттен-Виндзор сдал полиции лицензию на огнестрельное оружие

По данным газеты, брата короля Великобритании Карла III заставили сделать это после беседы в прошлом месяце с представителями полиции в Виндзоре

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вынужден был сдать лицензию на владение огнестрельным оружием и дробовиком столичной полиции на фоне скандала о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, Эндрю "заставили сдать лицензию на оружие" после беседы в прошлом месяце с представителями полиции в Виндзоре. В соответствии с британским законодательством полицейские имеют широкие полномочия отзывать лицензии на огнестрельное оружие, если считают, что владельцу не может быть разрешено владеть им без риска для общественной безопасности или общественного порядка.

Предполагается, что находящееся у бывшего принца огнестрельное оружие и дробовики производства фирмы James Purdey & Sons конфискованы не были. Эндрю, занимающийся охотой, не был замечен, по свидетельству издания, ни в одной охотничьей группе в этом сезоне с тех пор, как его брат - монарх - лишил его всех королевских титулов.

3 ноября король объявил, что "Эндрю Маунтбеттен-Виндзор больше не имеет права носить и пользоваться формальным обращением и титулом "Королевское Высочество", а также титулом "принц". Согласно распоряжению Карла III было отменено и аннулировано назначение Эндрю Альберта Кристиана Эдварда Маунтбеттена-Виндзора рыцарем - компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки. Его имя удалено из реестра ордена.

О скандале

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

На протяжении многих лет принц отвергал эти обвинения. Однако после того, как Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн). В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций.

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.