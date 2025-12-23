В Московском метро запустили тематический поезд Новгородской области

Всего в вагонах состава собрали более 50 фактов об истории области, включая героические страницы подвигов в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный истории и культуре Новгородской области, запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Состав будет курсировать в течение шести месяцев, передает корреспондент ТАСС.

"Великий Новгород - это, как ее называют, одна из древнейших столиц Руси, мы очень рады, что такой поезд в Московском метрополитене появился. Благодарю наших коллег из Новгородской области, которые вложили душу в этот поезд, предоставили огромное количество материалов для того, чтобы пассажиры Московского метрополитена в течение шести месяцев смогли познакомиться с этой замечательной областью, замечательными людьми, которые там проживают. <…> Я очень рад, что наши пассажиры смогут узнать много, уверен, нового и интересного про Новгородскую область. И, конечно, подумать о том, чтобы выбрать время и обязательно посетить Новгородскую область", - сказал на церемонии запуска поезда заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов, в свою очередь, также поблагодарил правительство Москвы и Московский метрополитен за возможность рассказать о своем регионе. "По большому счету, запуск тематического поезда можно сравнить с запуском нового маршрута, который начинается здесь, в московском метро, и далее следует в самое сердце русской истории, в Новгородскую область, колыбель российской государственности. Место, как неоднократно подчеркивал наш президент, откуда все начиналось. Мы всегда ждем наших гостей, мы всегда рады нашим гостям, мы готовы нашим гостям показать настоящую Россию - древнюю, самобытную, гостеприимную и, конечно же, современную", - сказал он.

Всего в вагонах состава собрали более 50 фактов об истории Новгородской области, включая героические страницы подвигов в годы Великой Отечественной войны. Тематический поезд также познакомит с культурной жизнью региона - от музыкальных и гастрономических фестивалей до исторических реконструкций и спортивных событий, которые ежегодно привлекают в регион тысячи зрителей со всей России.