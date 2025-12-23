Росводресурсы: расчистка водохранилищ улучшила условия жизни более 830 тыс. человек

Руководитель агентства Дмитрий Кириллов отметил, что в 2025 году расчистили 3,68 тыс. га

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проведенные в 2025 году работы по расчистке водохранилищ позволили создать благоприятные условия для 835 тыс. человек. Об этом заявил ТАСС руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в национальном центре "Россия", где проходит день Минприроды России.

"В 2025 году предусмотрена реализация 62 мероприятий по улучшению экологического состояния на 48 водохранилищах в 33 регионах. На сегодня работы выполнены, и даже перевыполнены, расчищено 3,68 тыс. га, созданы благоприятные условия для 835 тыс. человек", - сказал Кириллов.

По его словам, работа ведется по трем направлениям: удаление древесного хлама и мусора для улучшения экологического состояния, удаление излишней водной растительности для обеспечения отдыха на берегах и очистка мелководий для обеспечения повышения качества воды путем улучшения водообмена.