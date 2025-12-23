Турпоток в Крым в 2025 году рекордно вырос почти на 70%

Одной из причин популярности полуострова у туристов стали доступные цены на отдых

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Крым в 2025 году увеличился рекордно - почти на 70% к 2024 году, несмотря на транспортные ограничения. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции.

"Рекорд этого года на внутреннем рынке - это Крым. То есть прирост более 60%, приближается к 70%. Это совершенно неповторимая динамика, ни один регион такого прироста не показал. Это несмотря на сложности с логистикой. <…> Большую часть анапского потока принял Крым", - сказала она.

Одной из причин популярности полуострова у туристов стали доступные цены на отдых. "Крым был одним из немногих направлений внутри страны, который либо не повысил цены по сравнению с прошлым годом, либо повысил их в пределах 10%, а не 20-30%, как было на некоторых объектах и на некоторых курортах. И это обстоятельство говорит о том, что чувствительность нашего путешественника к стоимости отдыха в этом году достигла своего предела", - пояснила Ломидзе.

Аналитики АТОР прогнозируют, что турпоток по России в 2025 году составит около 90 млн поездок. Самыми популярными внутренними направлениями в 2025 году стали Краснодарский край, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Калининград.