Эксперт Поликарпова назвала профанацией слова о "русских волках в финских лесах"

Миграция животных - это естественный и обоюдный процесс по обе стороны границы, указала директор трансграничного заповедника "Пасвик"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Заявления о якобы увеличении миграции в Финляндию волков из России, в частности из Мурманской области, и сокращении в связи с этим популяции финских оленей являются профанацией. Миграция животных - это естественный и обоюдный процесс по обе стороны границы, заявила ТАСС директор трансграничного заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова.

"Это (миграция животных - прим. ТАСС) естественный процесс, потому что ареал обитания животных не фиксируется государственными границами. Странно политизировать этот вопрос и говорить о том, что это именно российские волки или какие-то другие, потому что у животных нет гражданства. Уверена, что не все финские ученые занимаются профанацией и обсуждают эти теории всерьез", - рассказала она ТАСС.

Ранее издание CNN опубликовало материал, в котором со ссылкой на заводчиков оленей и якобы ученых утверждается, что популяция северных оленей в Финляндии сокращается из-за увеличения количества переходов волков с территории России. Это подтверждают некие анализы испражнений животных, пишет СМИ. "Анализы ДНК по остаткам мочи животного провести, конечно, можно, если остался эпителий. Но их результаты можно как минимум подвергнуть сомнениям", - добавила Поликарпова.

Что касается миграции - это происходит не только с волками, но и с другими животными - например, медведями, оленями, и так далее, отмечает эксперт. Об этом российские и финские коллеги неоднократно говорили, когда приграничное сотрудничество между северными странами-соседями было активным.

Заповедник "Пасвик" площадью почти 15 тыс. га находится в Мурманской области в приграничной зоне России, Норвегии и Финляндии. Территория - узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль госграницы России и Норвегии. Его западная граница полностью совпадает с государственной границей РФ.