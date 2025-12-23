Полиция Подмосковья начала проверку по видео, на котором курьеры перевозят детей в сумках

Сообщений и заявлений в ведомство по данному вопросу не поступало

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку по видео, на котором двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках на багажниках электровелосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полиции рассказали, что в ходе мониторинга интернета выявили видеопубликацию, на которой запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личностей правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало.