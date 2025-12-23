Самолет "Победы" штатно приземлился в Шереметьево

Причиной стало срабатывание индикатора неисправности одной из систем

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Самолет лоукостера "Победа", выполнявший рейс из Чебоксар в Москву, штатно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания индикатора неисправности одной из систем, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Во время выполнения рейса по маршруту Чебоксары - Москва (Шереметьево) сработал индикатор неисправности одной из систем. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет до аэродрома назначения. Самолет совершил посадку в Шереметьево в штатном режиме", - отметили в "Победе".