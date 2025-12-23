Кремль: для фронта за время СВО пожертвовано более 62,8 млрд рублей

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что с начала спецоперации проект Народного фронта "Все для победы" является мощным и эмоциональным сигналом поддержки бойцов

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Спринчак/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россияне и организации с начала специальной военной операции собрали для нужд фронта свыше 62,8 млрд рублей. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта.

Он отметил, что с начала СВО проект Народного фронта "Все для победы" является мощным и эмоциональным сигналом поддержки бойцов.

"Для них крайне важно знать, что о них <…> заботятся, думают, думают об их близких, помогают, и они могут спокойно решать боевые задачи, не задумываясь о том, что их близкие останутся без поддержки у себя дома <…>. Это тоже вклад в победу, который сейчас исчисляется <...> 62 миллиардами 871 миллионом рублей", - сказал Новиков, подчеркнув, что эта сумма направлена гражданами и организациями на нужды фронта.